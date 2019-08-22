banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Kız çocuğunun çığlıklarına koşan kalabalık, sapığı kameraya aldı

Bartın'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna binanın arkasında cinsel tacizde bulunan 35 yaşındaki sapık tutuklandı.

GENEL 22.08.2019, 15:05 Melike Temir
Kız çocuğunun çığlıklarına koşan kalabalık, sapığı kameraya aldı
banner404

BARTIN'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna, binanın arkasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.O. (35), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZ ÇOCUĞU ÇIĞLIK ATIP KAÇTI

Olay, dün Karaköy Mahallesi'ndeki Türbeyanı Sokak'ta meydana geldi. E.O., iddiaya göre, 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp, binanın arkasına götürerek, cinsel tacizde bulundu. Bu sırada çığlık atan kız, E.O.'nun yanından kaçarak, koşmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER, SAPIĞIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla E.O.'nun fotoğraflarını çekip, polise haber verdi. E.O.'nun fotoğrafları yakalanması için sosyal medyadan da paylaşıldı. Polis ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Bu sayede yeri tespit edilen E.O., yakalanıp, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.O.'nun, farklı illerde çocukları kaçırma, çocuklara cinsel istismar ve hayvan hırsızlığı suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

#Bartın #kız çocuğu #cinsel taciz #Sapık
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545