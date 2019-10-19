Kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli ifadesiyle tüyler ürpertti

İSTANBUL Arnavutköy'de 14 yaşındaki Suriyeli bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Kızı ikinci eş olarak istedim" diyerek kendini savundu.

DERNEK YÖNETİCİSİ DURUMU POLİSE İLETTİ

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk bir derneğe başvurarak, ev sahibi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Dernek yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Ç'yi gözaltına aldı.

"KIZI İKİNCİ EŞ OLARAK İSTEDİM"

Emniyetteki ifadesinde, kızı kendisine iki ay önce eş olarak istediğini öne süren şüpheli C.Ç, dini nikah yaptıklarını, resmi nikah yapmaması üzerine kendisinin bu suçlamayla karşılaştığını savundu. Çocuğun annesi ise şüphelinin kızını zorla alıkoyduğunu, şikayetçi olmaları durumunda öldürülme korkusuyla kimseye bir şey söyleyemediklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.