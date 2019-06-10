Kiralamada moda saatlik otomobillerde

YENİ ulaşım trendi olarak ön plana çıkan ve "Car Sharing" araç paylaşım sistemi ismini alan saatlik kiralama usulü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılıyor. İstanbul'da kullanıcı sayısı sürekli artan sistemde Garenta Moov, Zipcar, YoYo gibi kurumsal markalar ön plana çıkıyor. Cep telefonu uygulaması çalışan sistemde kendinize yakın araçları görebiliyorsunuz. Aracı ister vale ile ayağınıza getirtiyor isterseniz yanına gidip uygulama üzerinden kapılarını açarak kullanmaya başlıyorsunuz. İşiniz bittiğinde ise aracı bulunduğunuz noktada bırakıyorsunuz.

On seneyi aşkın süredir gelişim gösteren bu sistem şu anda otomotiv sektörünün en çok üstünde durduğu başlıklar arasında yer alıyor. Yurt dışında birçok belediye bu sistemle hizmet sağlayan şirketlere teşvik amaçlı destekler veriyor. Çünkü trafik meselesine ciddi alternatif sağlayan araç paylaşımında en büyük sıkıntı otopark olarak dikkat çekiyor. Bu noktada birçok ülkede hizmet odaklı çalışan resmi yönetimler, park hususunda çözümler üretiyor.

Türkiye'de en geniş kapsamlı hizmeti 1200 araçla Moov by Garenta sağlıyor. Konuyla ilgili gazetemizin soruları cevaplayan Garenta Genel Müdürü Emre Ayyıldız; yatırımlarının Türkiye'nin ekonomik olarak en çalkantılı dönemlerinden birinde başladığının belirterek "Anadolu Holding çatısı altında hizmet veren şirketimiz otomotiv konusunda Türkiye'nin en deneyimli şirketleri arasında. Araç paylaşım sistemi ABD, Avrupa ve Uzakdoğu'da zaten kullanıma başlamış bir sistem. Bizim farkımız ise ülkeye güvenerek yatırım yapmaktan korkmadan bu işe ilk giren şirket olmamız" şeklinde konuştu.

GÜNLÜK 1800 KİRALAMA

Araç paylaşım platformunun kullanıcı dostu ve makul fiyatlarıyla çok hızlı büyüdüğünü dile getiren Ayyıldız söyle devam etti: Projemiz 6 ay önce 500 araçla başladı, şu an sistemde 1184 aracımız var. 2019 sonu için 1.400, 2020'de ise 2.500 araçlık hedefimiz var. Günlük 1.800'e yakın kiralama yapıyoruz. Çok yeni olmamıza rağmen Moov uygulamamız 340 bin kişi tarafından indirilmiş ve 100 bin kişi sözleşmeli üyemiz olmuş durumda. Bu üyelerden 20 bin aktif kullanıcımıza 210 bin defa kiralama yaptık. Ortalama her bir kullanıcı 10 defa hizmet almış diyebilirim.

SÜREKLİ ORTAKLIK TEKLİFİ ALIYORUZ

Otomotiv sektörünün çıkış aradığı bir noktada gerçekleştirdikleri operasyonun dikkat çektiğini dile getiren Ayyıldız "Bizden sonra bu işe yatırım yapmak isteyen birçok yerli yabancı firma çıktı. Ortalama haftada bir ciddi ortaklık teklifleri alıyoruz. Öyle ki; sisteme dahil olan müşterilerimizden araçlarını satanlar var. Altı aylık süreçte 250'ye yakın araç kiralama yapan tekil müşterilerimiz var. Sabah araç kiralayıp işe gidip, akşam evine giderken kiralama yapan müşterilerimiz var. İşin en mühim kısmı ise sosyal tarafı... Otomobil sahibi olmayan ailelerin günlük ihtiyaçlarına şartsız ve uygun fiyatlarla cevap veriyoruz" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA DURUM NASIL

İstanbul haritasının tamamına ve nüfus yoğunluğuna kapsamlı hizmet vermek için 30 bine yakın aracın paylaşıma açık olması gerektiğini ifade eden Garenta Genel Müdürü Emre Ayyıldız Moskova'yı örnek göstererek "Sadece Yandex, 7 bin araçla Moskova'da saatlik kiralama hizmeti veriyor. İstanbul'un nüfusu 15 milyon, Moskova ise 14 milyon diyebiliriz. Bizim şehir yüz ölçümüz ise onların iki katı. Toplu taşıma ağı Moskova'da 200 kilometre civarında, İstanbul'da ise 100 km. ve araç sahipliğinde bizim iki katımızdalar. Moskova'da iki sene evvel başlayan araç paylaşım sisteminde 17 bin araç yer alıyor" ifadelerini kullandı.