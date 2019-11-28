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Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor! Nedeni yürek burkan cinsten

Sedef hastalığı nedeniyle vücudunun neredeyse tamamında pullanma meydana gelen Murat Kılıç, "Topluma çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi.

GENEL 28.11.2019, 11:59
Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor! Nedeni yürek burkan cinsten
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ADANA'DA sedef hastalığı yüzünden vücudunun neredeyse tamamında pullanma meydana gelen Murat Kılıç, rahatsızlığından dolayı birçok insanların kendisinden korkup uzaklaşmasına üzülüyor. Yolda yürürken, berberde otururken insanların korku dolu bakışlarına maruz kalan Kılıç, tedavisi için yardım bekliyor.26 yaşındaki Murat Kılıç, 12 yaşındayken sedef hastalığına yakalandı. İlk zamanlar sadece başının arkasında pullanma oluşan Kılıç, bunu çok önemsemedi ve ilaç kullanarak hayatına devam etti. 20 yaşına geldiğinde ise İstanbul'da bir otelde çalışan Kılıç'ın hastalığı ilerlemeye başladı. Murat Kılıç'ın 2 yıl içerisinde tüm vücudunda pullanma başladı ve insanlar kendisinden korkmaya, konuşmamaya başlayınca işinden ayrılıp ailesinin yanına Adana'ya geldi.

"HASTALIK GÜN GEÇTİKÇE İLERLİYOR"

Sertleşen derisi kas hareketini engelleyen ve zorlayınca kanamaya neden olan hastalığı nedeniyle iş yapamaz hale gelen Kılıç, topluma karışmak ve insanlarla iletişim kurmak istediğini belirterek, şunları söyledi: "İlk önce başımda başlamıştı biz kepek diye ciddiye almadık. Daha sonra başımı iyice ele geçirdi. Doktorlara gittik ilaçlar verip tedavi ettiler bir süre geçti. İlerleyen zamanlarda küçük yaralar halinde vücudumun çeşitli yerlerinde çıkmaya başladı. Hep bir umut doktorlara gittim ama aynı şeyi dediler. Stres yapma, şu yemekleri yeme, bu hastalık gitmez, tedavisi yok dediler. Bu hastalık gün geçtikçe ilerliyor. Eskiden çalışıyordum ama bu hastalık ilerleyince işten ayrılmak zorunda kaldım. Topluma çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum. Kimseyle diyalog kuramıyorum. Bir çare istiyorum kendime."

"ALLAH RIZASI İÇİN SESİMİ DUYUN"

İstanbul'da sedef hastalığı üzerine çalışmalar yapan ve hastalığı yüzde yüz tedavi ettiğini öğrendiği Dr. Mehmet İlteber Bahadır'a gitmek istediğini söyleyen Kılıç, "Bu hastalığı tedavi eden kişiymiş. Garanti de veriyor. Sekreterleriyle irtibat kurdum ve 4 ile 7 bin lira arasında para istediler. Benim de hastalığım şiddetli o nedenle 7 bin lira gidermiş. Beni bu doktora ulaştırsınlar. Ben bir şey istemiyorum. Gereken neyse yapılsın. Allah rızası için sesimi duyun" diye konuştu.

İnsanlar kendisinden korktuğu için eve kapalı bir yaşam sürdüğünü ifade eden Kılıç, "Topluma karışmak istiyorum. İnsanlar benden korkuyor. Berbere gidiyorum içerdekiler dışarı çıkıyor sigara içmek bahanesiyle sonra da kayboluyorlar. Ben de utanıyorum artık. Çıkmıyorum. Annem evde bana yardım ediyor. Korkuyorlar, haklılar" ifadelerini kullandı.

#sedef hastalığı #murat kılıç
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