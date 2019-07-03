Kentte endişe artıyor! 5 kişi daha soluğu hastanede aldı

MERSİN'de, son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5'inin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

YOĞUN BAKIMA ALINDILAR

Hastanelere gelen 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kentteki değişik hastanelerde şu an 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"YAPAN BENİM TESLİM OLMAYA GELDİM"

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili karakola giden bir kişi sahte içkileri kendisinin yaptığını itiraf etmişti. "Yapan benim teslim olmaya geldim" diyen zanlı, sahte içkileri satın alan kişilerin isimlerini polise vermişti.