Kayıp olan adamın 7 evlilik yapan eşi hakkında tüyler ürperten iddia
Müge Anlı'da cinayete kurban gittiği düşünülen kayıp Turgut Özyürek'in daha önce 7 kez evlilik yapan eşi Necla Özyürek'in, çocuklarına ve torunlarına çeşitli işkenceler yaptığı iddia edildi.
ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı olan Müge Anlı'da Manisa'da 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek dosyası araştırılıyor. Ağabeyinin ortaya çıkmasını isteyen Hayriye Özyürek ise programa katılıp onun bulunmasını istedi. Özyürek'in kaybıyla ilgili görüşü alınan eşi Necla Özyürek ile ilgili ise art arda çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Necla Özyürek'in 7 kez evlendiği gerçeğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de torunlarına işkence ettiği görüntüler ortalığı karıştırdı.
POLİS TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI
Tüm bu gelişmelerin ardından canlı yayında "Polisler beni sorguya alsın" diyen Necla Özyürek ve kızı hakkında Manisa Emniyeti harekete geçti.Necla Hanım ve kızı polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü ve Necla Hanım'ın evinde inceleme başlatıldı. Emniyet'teki sorguları devam ederken aynı zamanda kadının evinde de incelemeler yapıldı. Canlı yayından gelen son dakika bilgisi izleyiciyi ekrana kilitlerken akıllara "Turgut Özyürek'e ne oldu?" sorusunu getirdi. Aynı zamanda Necla Hanım'ın torunları ile ilgili de inceleme başlatılması olayın geniş çaplı olduğunun vurgusunu da yapıyor.
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