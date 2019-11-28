Katille göz göze geldim, çok akıllı biriydi
Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun kurbanlarından Sena-Ümit Türedi çiftinin oğulları Raif Türedi yaptığı açıklamada "Katille göz göze geldim, çok akıllı biriydi. Bağlantısı olduğu ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir. Savcılık araştırıyor" ifadelerini kullandı.
ORDU'DA 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) 12 kişiyi öldürdüğü iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.
KURBANLARIN EŞYALARI EVİNDEN ÇIKTI
Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu, 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor. 10 Şubat-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya Çayıroğlu'nun evinden çıktı.
ÖLÜMLERİN SAYISI 14'Ü BULABİLİR
Senai-Ümit Türedi çifti, 31 Temmuz 2018'de Ordu Akkuş'a bağlı Karaçal Mahallesi'ndeki evde mutfakta sızan gazdan dolayı ölü olarak bulunmuştu. Üvey annesi ve babasının öldürüldüğünü öğrenen Raif Türedi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Otopsi sonuçları geldi. Katil zanlısı Çayıroğlu tüm kurbanlarının el ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağlıyormuş. Geride bir iz bırakmamak için plastik kelepçe kullanmış. Biz cenazelerimizi yıkarken, iz görmedik. Ama otopsi bu detayları ortaya çıkardı. Bizim 3 dükkanımız var Akkuş'ta. Katilin de dükkanı var. Babamla tanışıyorlarmış. Bağlantısı olduğu ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir. Savcılık araştırıyor" dedi.
"ÇOK AKILLI BİRİYDİ"
Duruşmada katille göz göre geldiğini anlatan Türedi, "Katille yakalanıp ilk hakim karşısına çıktığında göz göze geldim. Soğukkanlı, çok akıllı biriydi. Tüm suçlamaları reddetti. Ama deliller, tüm bu cinayetleri onun işlediğini gösteriyor" dedi. Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınan Mehmet Ali Çayıroğlu, şarküteri dükkanı işletirken yakalanmıştı. Ağustos 2018'de 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan Çayıroğlu 15 aydır cezaevinde bulunuyor.
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