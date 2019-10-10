Kartal Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri! Yaralılar var
Kartal'daki Anadolu adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
GENEL 10.10.2019, 10:40
ANADOLU Adalet Sarayı yakınında Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ADLİYEYE GİRİŞLER KAPATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.
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