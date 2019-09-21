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Karısını baltayla kesen adam, kilometrelerce uzakta bu halde yakalandı

Kocaeli'de 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp sırra kadem basan 69 yaşındaki adam, Van'da atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

GENEL 21.09.2019, 15:11
Karısını baltayla kesen adam, kilometrelerce uzakta bu halde yakalandı
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KOCAELİ'DE 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ATIYLA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Çalışma başlatan jandarma Hakan'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdülhadi Hakan'ın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

#kocaeli #Van #Abdülhadi Hakan #Ayşe Hakan
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