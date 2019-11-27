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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından çıkanı görenler şoke oldu

Denizli'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 25 yaşındaki genç kadının karnında yaklaşık 4 kiloluk bir kitle tespit edildi. Başarılı bir operasyonla alınan kitlenin ardından genç kadın sağlığına kavuştu.

GENEL 27.11.2019, 14:18
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından çıkanı görenler şoke oldu
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DENİZLİ'DE karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 25 yaşındaki kadının karın boşluğundan 4 kiloluk kitle çıkartıldı. Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Kezban Gözebe işyerinde çalıştığı sırada şiddetli karın ağrısından dolayı hastaneye gitti. Gittiği hastanede doktorların bir neticeye ulaşamaması ve ağrılarının devam etmesi üzerine genç kadın Özel Cerrahi Hastanesi Dahiliye Polikliniği'ne başvurdu. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, detaylı muayenesinin ardından diyafram boşluğu kısmından başlayan ve kasık bölgesine kadar ulaşan bir kitle olduğunu tespit etti. Yaptırdığı ayrıntılı tetkikler sonucunda Kezban Gözebe'yi ameliyat operasyonu için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nazmi Yaşar Sayım'a yönlendirdi. Dr. Sayım, yaptığı muayeneler sonucunda uzunluğu 36 santimetre büyüklüğünde ve 3 kilo 736 gram ağırlığındaki kitleyi tespit etti ve ameliyat ile olduğu yerden çıkarttı. Genç kız, her iki doktorun da yardımıyla ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

"ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI VE NEFES KESİLMELERİ İLE BAŞVURDUM"

Şiddetli bir karın ağrısı ve nefesindeki kesilmeler ile birlikte hastaneye başvuran 25 yaşındaki Kezban Gözebe, "Salı günü çalışırken nefesimdeki kesilmeyle birlikte hastaneye gittim. Başka bir hastanede teşhis koyamadıkları için, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne geldim. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör'den randevu alarak muayene oldum. Doktorumun detaylı muayenesi ve sonuçları incelemesinin ardından karnımda anormal bir şey olduğunu tespit etti" dedi.Uzman Dr. Dündar Güngör ise, "Yaptığım muayene sonucunda karnında düzensiz yüzeyli, yaklaşık kasık bölümüne kadar uzanan, kenarlarını tam tespit edemediğim bir kitle mevcuttu. Kezban hanıma karnında büyük bir kitle olduğunu, bundan bilgisi olup olmadığını sordum. Herhangi bir bilgisi olmadığını, genetik olarak ailesinde gaz şikayetinin fazla olduğunu iletti. Yaptığım muayene sonucunda bu kitlenin dalağa mı yoksa karnından kaynaklanan başka bir şeye mi ait olduğunu tespit edemedim ve bu sebeple detaylı tetkik istemek durumunda kaldım. Ultrasonda büyük bir kitle gördüm ve içinde kistik yapıları olduğunu belirten bir rapor geldi. Ben de bu kitlenin operasyon ile alınması gerektiğini düşünerek, Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Nazmi Yaşar Sayım'a yönlendirdim" ifadelerini kullandı.

"İNSAN VÜCUDUNDA OLMAMASI GEREKEN BİR KİTLE SAPLADIK"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nazmi Yaşar Sayım ise bilgisayarlı tomografide karnın sol yarısını neredeyse tamamen kaplayan, orta hattı geçen, oldukça düzensiz sınırlı, yaklaşık 36 santim boyutlarında, olmaması gereken bir kitle saptadık. Bu kitlenin menşei her ne olursa olsun ameliyat ile alınması gerekiyordu. Hastamıza ve yakınlarına ameliyat edilmesi gereğini aktardık. Hastamızın rızasıyla hemen hastayı interne ederek gerekli ameliyat hazırlıklarına başladık. Yatırdıktan bir gün sonra ameliyata aldık ve dalağı da içerisine almış olan düzensiz yüzey içinde kistik alanlar bulunan, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran diyafram dediğimiz yerden başlayıp, aşağıya kasık yani pelvis bölgesine uzanan oldukça büyük, dev boyutlarda, yaklaşık 4 kilogram ağırlığında bir kitle tespit ettik. Hastada bazı semptomlar oluştuğunu da görünce hemen ameliyata aldık." şeklinde konuştu.

Bu tür vakaların deneyimli ellere bırakılması gerektiğini dile getiren Dr. Sayım, "Bugün hastamızı taburcu etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kezban Hanım'a da sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

#karın ağrısı #Denizli #Kezban Gözebe
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