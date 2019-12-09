Kanlı biten 'tavuk alma' cinayetinde, sanığa istenilen ceza belli oldu
Bursa'da, davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Soylu hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
BURSA'DA, davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Soylu (35) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Soylu, hakim karşısındaki ifadesinde kendi yaptığı el yapımı bıçakla ve demir sopayla tanımadığı kişilere vurduğunu söyledi.
MAHALLE SAKİNİ TEPKİ GÖSTERDİ
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta geçen Ağustos ayında meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı duruma tepki gösterdi.Bursa'da, davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Soylu (35) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Soylu, hakim karşısındaki ifadesinde kendi yaptığı el yapımı bıçakla ve demir sopayla tanımadığı kişilere vurduğunu söyledi.
MAHALLE SAKİNİ TEPKİ GÖSTERDİ
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta geçen Ağustos ayında meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı duruma tepki gösterdi.Bursa'da, davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Soylu (35) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Soylu, hakim karşısındaki ifadesinde kendi yaptığı el yapımı bıçakla ve demir sopayla tanımadığı kişilere vurduğunu söyledi.
MAHALLE SAKİNİ TEPKİ GÖSTERDİ
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta geçen Ağustos ayında meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı duruma tepki gösterdi.
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