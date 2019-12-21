Kan donduran olay! 17 yaşındaki genç kızın yüzünü köpekler yedi

DİYARBAKIR'IN Kayapınar ilçesinde bir genç kıza ait ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, Talaytepe Mahallesi'ndeki binanın önünde genç kızın hareketsiz yattığını fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

PARMAK VE AVUÇ İZLERİ ELE ORTAYA ÇIKARDI

Cesedin binanın 10. katındaki dairede oturan Bahar Akdemir'e (17) ait olduğunu belirleyen polis, evdeki incelemede balkonun demir korkuluklarında genç kıza ait parmak ve avuç izleri tespit etti. Parçalanmış yüzünde köpek tırnak izleri bulunan ceset, otopsi için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

YÜZÜNÜ SOKAK KÖPEKLERİ Mİ PARÇALADI?

Akdemir'in intihar ettikten sonra yüzünün sokak köpekleri tarafından parçalandığı düşünülüyor.