Kan donduran cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı
Burdur'da, 3 gündür kayıp olarak aranan çoban, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan çobanın oğlu, babasını öldürdükten sonra ateşe atıp yaktığını itiraf etti.
BURDUR Çeltikçi ilçesinde vahşice işlenen cinayet kan dondurdu. 3 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Süzen'in oğlu İsmail Süzen tarafından öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıktı. Olay, Burdur'un Çelktikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde yaşandı. İddiaya göre 3 gündür kayıp olarak aranan ve 10 yıldır çobanlık yapan Hasan Hüseyin Süzen (60), Demirli mevkisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Sözen'in oğlu İsmail Süzen'i gözaltına aldı.
BABASINI YAKARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Zanlının jandarmadaki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cansız halde bulunan Hasan Hüseyin Süzen'in öldürüldükten sonra ateşe atılıp yakıldığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden ayrılan çoban Sözen'in koyunları sattığı bilgisine de ulaşıldı.
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