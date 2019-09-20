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Kameraya yansıyan son görüntüsüydü! Kayıp gurbetçi bir otelde bulundu
Almanya'dan diş tedavisi için İstanbul'a geldikten sonra kayıplara karışan Mahir Tunçbulut, Gaziosmanpaşa'da bir otelde bulundu.
GENEL 20.09.2019, 11:17
ALMANYA'DAN diş tedavisi için gelen ve Alzheimer hastalığı ile mücadele eden 55 yaşındaki Mahir Tunçbulut, bir hafta sonra otelde bulundu.
BİR OTELDE BULUNDU
Son dönemlerde unutkanlık yaşayan 55 yaşındaki Mahir Tunçbulut 14 Eylül'de İstanbul'a geldikten sonra kayıplara karışmıştı. Müge Anlı,kardeşinin ve yengesinin kayıp ihbarıyla programa başvurduğu Mahir Tunçbulut'un, havaalanı servis otobüsüne bindiği görüntülere ulaşmıştı. Son olarak Aksaray'da inen Mahir Tunçbulut'un Gaziosmanpaşa'dabir otelde konakladığı ihbarı üzerine Müge Anlı ve ekibi harekete geçti.
DUYGULU ANLAR YAŞANDI
Müge Anlı ve ekibi, 55 yaşındaki Mahir Tunçbulut'u kaldığı otelde buldu ve ailesiyle buluşturdu. O sırada stüdyoda duygulu anlar yaşandı.
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