banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Kadın magandanın saldırısına uğradı! Yol verme kavgası karakolda bitti

İstanbul Çekmeköy'de iki kadının yol verme kavgası karakolda bitti. Diğer sürücü tarafından darp edilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından açıklama yapan kadın sürücü, "Burada bir kadın beni feci şekilde darp etti, sadece bana değil aracıma da zarar verdi" dedi.

GENEL 12.11.2019, 07:51
Kadın magandanın saldırısına uğradı! Yol verme kavgası karakolda bitti
banner404

ÇEKMEKÖY'DE iki kadın sürücü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücü tarafından darp edilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

DARP RAPORU ALDI

Olay, saat 18.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaşandı. Bankada işlemini yapmak için aracını banka önüne park eden Arzu E., kısa süre içerisinde işlemini tamamlayıp aracına bindiğinde arkasında bir başka aracın olduğunu görünce sürücüden aracını çekmesini istedi. Arzu E.'nin iddiasına göre deliye dönen kadın sürücü, hakaretler ederek yanına gittiği Arzu E.'nin kapısına vurmaya başladı. İddiaya göre konuşmak için camı açan Arzu E.'ye saldıran kadın çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Olayın ardından darp raporu alan Arzu E., en yakın polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

"ARABAMA ZARAR VERDİ, BENİ DE DARP ETTİ"

Arzu E., "Bugün hayatımda ilk kez televizyonda izlediğim gibi bir olayla karşı karşıya geldim. Bir kadın trafik magandasıyla maalesef çok kötü bir olay yaşadım. Yaşadığım ilçede her zaman gittiğim bankanın ATM'sinden para çekmek üzere arabamı park ettim. Parayı çektikten sonra da park yerinden çıkmam ve yoluma devam etmem gerekiyor. Çıkabilmem için de yoldaki mevcut araçların bana yol vermesi gerekiyor. Burada böyle bir sistem var fakat ben bunu bugün sağlayamadım. Orada birkaç çocuğun yardımıyla arkadaki aracın bana yol vermesi için 'Söyler misiniz, iletir misiniz, ben arabamı çıkartayım' dedim. Hiçbir şey duyulmamış, rica edilmemiş gibi arkadaki aracın sahibi sonradan öğrendim ki bir kadın, arabasını durdurmadığı gibi üzerime doğru sürdü ve benim arabamı park yerinden çıkmaması için zorlayıcı bir harekette bulundu. Bu zorlayıcı hareketin üzerine 'Bana yol vermeniz gerekmiyor mu? Biraz geri alır mısınız, çıkmam gerekiyor.' Çünkü o bölgede bana yol verilecek ki arkadaki araçlar da trafiğe kalmadan ışıktan geçebilsin, böyle bir durum. Fakat kendisi bana yol vermediği gibi arabasını yolun ortasında durdurdu, arabasından çıktı ve benim arabamı tekmelemeye başladı. Sanki kendisi haklı ben haksızmışım gibi arabamın camı da onunla diyalog kurmak istediğim için açıktı, bundan faydalanıp benim kolumu, saçlarımı çekerek beni arabamın dışarısına almaya çalıştı. Burada bir kadın beni feci şekilde darp etti, sadece bana değil aracıma da zarar verdi" dedi.

"ERKEKLERE BU KADAR İFTİRA ATILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Yaşadığı olayı anlatırken gözleri dolan Arzu E., "Ben erkeklere bu kadar iftira atılmasını artık hoş görmüyorum. Çünkü bir kadının da ne kadar çirkinleşebileceğini trafikte yaşadım. 44 yaşındayım ve hayatımda hiç böyle bir şeye maruz kalmamıştım, yıllardır şoförüm. Şikayetçi oldum, karakola gittim. Şu anda sinirlerim o kadar bozuk ki hakikaten hiç yaşamadığım bir şey için hastanelerde darp raporu aldım, karakola gittim ifademi verdim. Umarım bu süreç hızlanır. Hukuk sistemine güveniyorum. Bu kadının gerçekten ceza almasını istiyorum. Böyle bir hareketi bir daha kimsenin yapmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

#Kadın maganda #Saldırı #yol verme kavgası #İstanbul #çekmeköy
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
banner384
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:26
Öğle 12:46
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545