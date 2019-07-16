Kaçırılan Türk gemicinin eşinin yardım çığlığı! Gözyaşlarını tutamadı

Nijerya'da 18 mürettebatı bulunan Türk gemisine saldıran korsanlar, 10 denizciyi rehin aldı. Rehin alınan denizcinin eşi, sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Kaçırılan Türk gemicinin eşinin yardım çığlığı! Gözyaşlarını tutamadı
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NİJERYA açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı. İki kişi serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor. Rehin alınan denizcinin i, Instagram'dan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi. Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı. Kaçırılan 10 Türk'ten ikisi daha sonra serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için de çalışma sürüyor. Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Paksoy 1 isimli geminin Gana karasularına götürüldüğü belirtiliyor. 114 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki gemiye Gana Deniz Kuvvetleri'nden bir geminin eşlik ettiği ifade ediliyor. 

YARDIM ÇIĞLIĞI

1 çocuk annesi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda göz yaşlarına hakim olamayarak şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Kadıoğlu Denizcilik Paksoy-I gemisi Nijerya sahillerinde kaçırıldı. Eşim dahil olmak üzere 10 mürettebat kaçırıldı. Diğer mürettebatlardan haber yok. Lütfen bu haberi duyurun, elinizden gelen herkese duyurun"

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