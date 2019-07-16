Kaçırılan Türk gemicinin eşinin yardım çığlığı! Gözyaşlarını tutamadı

NİJERYA açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı. İki kişi serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor. Rehin alınan denizcinin eşi, Instagram'dan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi. Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı. Kaçırılan 10 Türk'ten ikisi daha sonra serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için de çalışma sürüyor. Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Paksoy 1 isimli geminin Gana karasularına götürüldüğü belirtiliyor. 114 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki gemiye Gana Deniz Kuvvetleri'nden bir geminin eşlik ettiği ifade ediliyor.

YARDIM ÇIĞLIĞI

1 çocuk annesi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda göz yaşlarına hakim olamayarak şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Kadıoğlu Denizcilik Paksoy-I gemisi Nijerya sahillerinde kaçırıldı. Eşim dahil olmak üzere 10 mürettebat kaçırıldı. Diğer mürettebatlardan haber yok. Lütfen bu haberi duyurun, elinizden gelen herkese duyurun"