Kabahatler suç olacak: Hayvana işkence etmek 6 ay - 3 yıl, hayvanı öldürmek 6 ay - 4 yıl hapisle cezalandırılacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında Adalet Bakanlığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda ‘kabahat’ olarak düzenlenen fiillerin suç haline getirilebileceğini belirterek yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin önerilerini sundu. Bakanlığın önerisine göre, "‘Bir hayvan neslini öldürmek 5 -10 yıl hapis’, ‘Nesli yok olma tehlikesi altındaki bir hayvanı öldürmek 1 - 5 yıl hapis’, ‘Ev hayvanını veya evcil hayvanı öldürmek 6 ay - 4 yıl hapis’, ‘Ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya eziyet etmek 6 ay - 3 yıl hapis’, 'Hayvanları dövüştürmek 3 ay - 2 yıl hapis veya adli para cezası” ile cezalandırılacak. Adalet Bakanlığı,’ Bir hayvan neslini yok etmek’, ‘nesli yok olma tehlikesi altındaki bir hayvanı öldürmek’, ‘hayvanları dövüştürmekle’ ilgili suçların takibinin re’sen yapılabileceğini bildirdi. Bakanlık, mevcut idari para cezalarında belli oranda artışlar yapılabileceği önerisinde bulundu.

Yaptırımların artırılması ile caydırıcılık sağlanacak

Bakanlık, önerilen düzenlemede esas alınmasında fayda görülen temel ilkeleri şöyle sıraladı: Sahipli veya sahipsiz hayvanları kapsayıcı mahiyette kanuni koruma sağlanması

Hayvanın canlı olarak görülmesi

Mevzuat bütünlüğünü sağlanması ile suçların Hayvanları Koruma Kanuna alınması

Suç düzenlemesi ve yaptırımların artırılması suretiyle caydırıcılığın sağlanması

Türkiye’de 2 milyon sahipsiz hayvandan 1 milyonu aşısız

Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de bir sunum yaptı. Buna göre, bakanlık hayvan bakımı amaçlı 2009-2018 yılları arasında 60 yerel yönetime toplam 31 milyon 829 bin 315 lira mali destek sağladı. 2017-2018 arasında sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için yerel yönetimler 4 milyon 943 bin 220 lira mali destek sağladı.

Sunumdan bazı notlar şöyle:

Türkiye’de yerel yönetimler tarafından kurulan 634 adet hayvan bakımevi bulunuyor.

Yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuyla ilgili yeterli bütçe ve personel ayıramaması ve sahipsiz hayvanların eş zamanlı ve yeterli sayıda kısırlaştırılmaması nedeniyle hayvan sayısı azalmamakta hatta artış göstermektedir. Sahipsiz hayvan sayısının artışı ise hem sağlık hem de ekonomik sorunlara neden olmaktadır.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun artması nedeniyle ısırma vakası ve zoonoz hastalıklarda artış görülmektedir.

Sayıları artan sahipsiz hayvanlar besin bulamamakta, şiddete maruz kalmakta hatta zehirlenerek öldürülmektedir.

Özellikle ormanlık alanlarda çoğalan kedi ve köpekler kuduz hastalığının yayılımını artırmakta yaban hayatını ve ekolojik dengeyi olumsuz etkilemektedir.