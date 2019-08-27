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Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu vefat etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GENEL 27.08.2019, 11:02 27.08.2019, 11:10 Tugay Tönget
Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu vefat etti
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AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.Şadi Sarıeroğlu için bugün ikindi namazının ardından memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlenecek.Sarıeroğlu'nun cenazesi daha sonra Kabasakal Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

#şadi sarıeroğlu #jülide sarıeroğlu #AK Parti
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