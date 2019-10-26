İzmir'deki feci kazadan acı haber geldi

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi Karayolları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 35 AK 4785 plakalı otomobil, Karayolları Kavşağında aynı istikamette kırmızı ışıkta beklemekte olan M.A. idaresindeki 35 AR 2722 plakalı otomobile çarptı.

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yolcu Efe Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler E.D.ile yolcular Ö.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale Karayolu, Çanakkale istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.