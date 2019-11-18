İzmir'de yasak aşk cinneti! Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı

İZMİR'İN Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Ş.S. (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi M.K'nin (24) evine gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş, kendini elektroşok cihazıyla korumaya çalışan M.K'ye, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Ş.S, daha sonra kendini vurarak intihar etti.

Ş.S VE M.K. ÖLDÜ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ş.S ve M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ KADININ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ş.S ve genç kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Genç kadının hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.