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İzleyiciyi şoke eden üçlü ilişki! "Kanatsız kuş" benzetmesi olay oldu

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda komşunun hamile karısını iki kez kaçırıp kuma yapan Murat Dinç'in anlattıkları izleyicileri şaşkına uğrattı. Dinç, kaçırdığı kadının kocası için de "Kanatsız kuş" benzetmesini yaptı.

GENEL 05.12.2019, 15:06
İzleyiciyi şoke eden üçlü ilişki! "Kanatsız kuş" benzetmesi olay oldu
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ESRA Erol'un programında izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Programa katılan Ali Tolu, resmi nikahlı eşi ve aynı zamanda 5 aylık hamile olan Gamze Tolu'nun; komşuları Murat Dinç ve onun eşi Yurdagül Dinç tarafından kaçırıldığını açıkladı.

CEZAEVİNE GİRMESİNİ FIRSAT BİLMİŞ

2013 yılında evlenen çiftin hayatları 2017 yılında komşuları Murat Dinç'in saplantılı bir şekilde Gamze Tolu'ya taciz etmeye başlaması ile kabusa döndü. Ali Tolu'nun geçtiğimiz yıl cezaevine girmesini fırsat bilen komşu Murat Dinç, yıllardır rahatsız ettiği komşusunun karısını kaçırmış ve yaklaşık 4 ay eşi, çocukları ve torunlarıyla beraber yaşadığı evde alıkoymuş.

İKİNCİ KEZ KAÇIRMIŞ

Ali Tolu cezaevinden çıkmadan bir gün önce ise Murat Dinç korkarak kaçırdığı Gamze'yi annesinin kapısının önüne bırakıp kaçmış. Temmuz ayında hamile kalan Gamze Tolu ve eşi Ali Tolu yıllardır hasretini çektikleri bebek özlemi ile havalara uçmuş. Fakat bu mutluluk uzun sürmemiş. Gamze Tolu 11 Kasım 2019 tarihinde Murat Dinç tarafından 2. kez tekrar kaçırılmış.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşanan ikinci kaçırma vakası sonrası Esra Erol devreye girdi. Murat Dinç ve ailesinin Gamze'yi alarak Çankırı'ya yerleştiği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen polis operasyonu ile Gamze Tolu, Murat Dinç ve karısı tarafından tutulduğu evden kurtarıldı. Polisin gözaltına aldığı Murat Dinç ile eşi sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemede serbest kaldı ve Esra Erol'un programına katıldı.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Bütün tarafların yüz yüze geldiği programda Murat Dinç'in sözleri ekran başındakileri şaşkına uğrattı. Dinç'in iddiasına göre Gamze Tolu da onu seviyordu. Dediğine göre Gamze ile sabahlara kadar telefonla görüşüyorlardı ve sürekli ona aşık olduğunu söylüyordu. Gamze Tolu'nun eşi tarafından şiddete maruz kalınca kadın sığınma evine yerleştiğini belirten Murat Dinç, oradan ilk aradığı kişinin de kendisi olduğunu söyledi. Gidip onu oradan aldığını belirten Murat Dinç, genç kadının evine döndüğünü ve ilişkilerinin devam ettiğini aktardı.

"BANA KAÇIR DEDİ, KAÇIRDIM"

Murat Dinç şunları anlattı: "Biz Gamze ile sabahtan akşama kadar gezerdik, akşamda sabaha kadar görüntülü konuşurduk. Gamze 'beni kaçır' dedi. Annesi de yalvardı 'kaçır kızımı' dedi. Biz bunun üzerine kaçtık olmadı geri döndük. Gamze 'sen beni bıraktın ya pişman olacaksın' dedi. Kocası Ali cezaevine girince hem Gamze'ye hem ona para verdim. Sonrasında Gamze yine beni kaçır dedi. 2 tane sıfır valiz aldım."

KARISI UTANCINDAN YÜZÜNÜ KAPATTI

Murat Dinç bunları anlatırken yanında oturan karısı Yurdagül Dinç, utançtan yüzünü sakladı. Esra Erol da "Siz bunları rahat rahat anlatırken bakın karınız ne halde" diyerek onun duruma dikkat çekti. Murat Dinç ise Esra Erol'un sözlerine "Karım hiçbir halde değil ben doğruyu anlatıyorum" şeklinde karşılık verdi.

"EŞİ CEZAEVİNDE, BU KANATSIZ KUŞ GİBİ"

Ali Tolu cezaevine girince Gamze, Murat Dinç ve onun eşiyle birlikte 5 ay boyunca kuma olarak yaşamış. Murat Dinç bu durum için ise "Eşi cezaevinde, bu kanatsız kuş gibi" benzetmesiyle Esra Erol'u çileden çıkardı.

"NASIL KABUL ETTİNİZ?"

Esra Erol, Murat Dinç'in 'kanatsız kuş' benzetmesi üzerine sözü eşi Yurdagül Dinç'e "Eşiniz kanatsız kuşla akşam bir odaya giriyor. Bu ilişkiyi nasıl kabul edip nasıl göz yumdunuz?" diyerek isyan etti.

"BUNU HİÇBİR KADIN KABUL ETMEZ"

Esra Erol'un bu sözleri üzerine Murat'ın eşi, "Bunu hiçbir kadın kabul etmez. Ama çocuklarım için, başka gidecek yerim olmadığı için katlandım" diyerek çaresiz kaldığını ifade etti.

#ATV #esra erol #ÜÇLÜ İLİŞKİ
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