İzinsiz paylaşım yapanlar, hapis cezası alabilir

KİMLİĞİ belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isimden fotoğrafa kadar her türlü bilginin 'kişisel veri' olarak tanımlandığını kaydeden Dr. Candide Şentürk, bunların izinsiz ele geçirilmesinin ya da paylaşılmasının, cezai yaptırımları olduğunu söyledi. Hekim, diyetisyen, kuaför, güzellik uzmanı gibi meslek gruplarındaki kişilerin, sosyal medyada hastalarının ya da müşterilerinin fotoğraf veya görüntülerini paylaştıklarına sıklıkla rastlandığını belirten Şentürk, izinsiz paylaşım durumunda nelerle karşılaşabileceklerini anlattı. Dr. Şentürk, "Paylaşılan veriler tamamıyla kişisel veri olarak kabul edilecek bilgi ya da belgelerdir. Bu itibarla fotoğraf vb. sahibi kişinin, KVKK ve Türk Ceza Kanunu (TCK) bağlamında hakları ihlal edildiğinde başvurabileceği yollar bulunmaktadır. İzinsiz paylaşım yapan gerçek ya da tüzel kişilerin eylemlerinin TCK kapsamında cezalandırılması öngörülmektedir" diye konuştu.

İZİNSİZ PAYLAŞIM YAPANLARI BEKLEYEN CEZALAR

İzin almadan paylaşım yapılması halinde hukuksal olarak cezalarla karşılaşılabilineceğine dikkat çeken Şentürk, şunları söyledi: "Kanunun verdiği bir yetki ya da kişisel veri sahibinin rızası söz konusu olmadıkça, kişilerin TCK 135 ile 140. maddelerinden birisi ya da birden fazlası ile ilgili cezai sorumlulukları yoluna gidilebilecektir. TCK'nın 135. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, 136. maddesinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, 137. maddede bu suçların nitelikli halleri, 138. maddede verilerin yok edilmemesi suçu 140. maddede ise bu suçlara ilişkin olarak tüzel kişiler hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir. Madde 135'e göre, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, Madde 136'ya göre ise kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilerin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmektedir. Yalnızca sosyal medyada değil kişisel verilerin elden ya da posta yoluyla verilmesi veya sanal ortamda taşınabilir bellek üzerine kaydedilerek ya da internet üzerinden elektronik posta ekinde gönderilmesi yoluyla verilmesi de suç kapsamındadır."

CEZA 6 YILI BULABİLİR

Bu suçların nitelikli hallerinde ceza oranının arttığını kaydeden Şentürk, "Madde 137'ye göre, kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılır. Bu da alınabilecek cezanın 6 yılı bulabilecek olması demektir" dedi.

BAŞKASININ TELEFON NUMARASINI İZİNSİZ PAYLAŞMAK DA SUÇ

Benzer cezai yaptırımların pek çok durumda olabileceğini dile getiren Candide Şentürk, bir kişinin telefon numarasının, iletişim bilgilerinin izinsiz olarak başka biriyle paylaşılması halinde yaşanabilecekleri de aktardı. Şentürk, "Bir kişinin telefonu ve iletişim bilgileri de tamamıyla kişisel veri olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda, birisinin telefon numarasını hattın sahibinin ya da kullanıcısının izni olmadan verilmesi, somut olayın arz ettiği özelliklere göre TCK 135 ya da 136. maddeleri kapsamında cezalandırılabilecektir" diye konuştu.Dr. Candide Şentürk, kendi izni dışında kişisel verileri paylaşılan kişilerin kolluk kuvvetleri ya da savcılığa başvurarak, paylaşım yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabileceğini kaydetti.