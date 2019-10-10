İşte Ecem'i kandırıp günde 3 kez ilişkiye giren kişi için istenen ceza!

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor ile ünlenen Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi geçtiğimiz Mart savcılığa şikayet etti. Karaağaç'ı kandıran kişiyle ilgili soruşturma tamamlandı ve 31 yıl hapsi istendi.

GÜNDE 3 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRİP 90 BİN TL VERDİ

Sabah'ın haberine göre; Ecem Karaağaç, programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluşmuş. Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi.

31 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ecem Karaağaç, Survivor yarışmasından elendiğinden kandırıldığını anlayınca mahkemeye başvurdu ve kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi. raporda; İbrahim Halil G'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu. Sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem'le defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Ecem Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Ecem Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.