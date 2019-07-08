İstanbul Valisi Yerlikaya: İBB kesinlikle borçlanmadı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekâlet ettiği 51 günlük dönemde belediyenin kesinlikle borçlanmadığını ifade etti. İBB Meclisi’nin mayıs ve haziran ayında iki kez toplandığını söyleyen Yerlikaya, “Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır" dedi.Yerlikaya açıklamasında, "Şahsımı hedef alan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hak ediş ödemeleri vb.)" dedi.

Gerekli hukuksal yollara başvuracağını dile getiren Yerlikaya şunları kaydetti:

"İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB Plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB’nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır."Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, dünkü köşesinde Ali Yerlikaya’nın 51 günlük vekâlet döneminde 3 milyar 300 milyon lira borçlanıldığını yazmıştı.