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Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda cinsel ilişki skandalı

Sosyal medyada paylaşılan videoda İstanbul Havalimanı'nda çekildiği belirtilen videoda 2 kişinin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

GENEL 16.08.2019, 13:56 16.08.2019, 14:00 Melike Temir
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İstanbul Havalimanı'nda çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan videoda ofis katında iki kişinin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Altta uçak yolcuları işlem yaptırmak için sırada beklerken, bir yolcu üst katlardaki ofislerden birinde bir erkekle bir kadının cinsel ilişkiye girdiğini farketti.

#skandal #video #cinsel ilişki #İstanbul Havalimanı
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