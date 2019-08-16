İstanbul Havalimanı'nda cinsel ilişki skandalı

İstanbul Havalimanı'nda çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan videoda ofis katında iki kişinin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Altta uçak yolcuları işlem yaptırmak için sırada beklerken, bir yolcu üst katlardaki ofislerden birinde bir erkekle bir kadının cinsel ilişkiye girdiğini farketti.