İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü camiasından taziye mesajı
TÜFAD İstanbul Başkanı Halit Önsen'in vefatı üzerine İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı taziye mesajı yayınladı
GENEL 04.11.2019, 17:12 04.11.2019, 17:16
Açıklamada, "TÜFAD İstanbul Başkanımız Halit Önsen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisiyle mücadele eden başkanımız son krize dayanamadı ve Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başta ailesi, sevenleri ve bütün spor camiamızın başı sağolsun. Allah (c.c.) rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Amin." denildi.
TÜFAD İstanbul Başkanı Halit Önsen'in Cenazesi 05.11.2019, salı günü Kızıltoprak Zühtüpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecektir.
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