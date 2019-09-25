İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı

ÇEKMEKÖY'DE kameralara yansıyan görüntülerde arkadaşıyla tartışan bir kişi önce arkadaşına tekme attı sonra da belinden çıkardığı silahla arkadaşını vurdu. Bir kafede uzun süre birlikte oturan iki arkadaş, daha sonra yürümeye başladıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 1966 doğumlu Abdul Selam S.'yi' darp ettikten sonra belindeki silahı çıkartarak Abdul Selam S.'ye doğrulttu.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Yere düşen şahsa acımasız bir şekilde silahla ateş açan şahıs ardından kaçmaya başladı. Herkesin gözü önünde yaşanan olayda vatandaşlar şaşkına döndü. O anları kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydederken görüntülerde yerde yatan talihsiz adama ateş ederek kaçan kişi açık bir şekilde görülmekte.

BİR KİŞİ SALDIRGANI KOVALADI

Abdul Selam S.'yi bacağından vurarak Taşdelen istikametinde kaçan kişiyi elindeki silahla kovalayan bir kişi çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bacağından vurulan Abdul Selam S. nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.