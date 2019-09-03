İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu! 40 kişi gözaltında

İSTANBUL'DA daha önceden belirlenen 40 adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 72 polis ekibi de operasyonda görev aldı. Baskınlara; özel harekat polisleri de destek verdi.

40'A YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 40'a yakın kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.