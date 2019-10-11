İstanbul'da hastanede dehşet! Doktor, doktoru bıçaklayarak öldürdü!
Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde görevli doktor Yavuz Sümter, aynı hastanede doktor olan Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erol’un, Sümter’e kendisinden az çalıştığı ve az hasta baktığı suçlaması yöneltince aralarında kavga çıktığı ve olayın yaşandığı tespit edildi.
İDDİALARA göre, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktor olan Yavuz Sümter’in,(29) hastanede nöbeti vardı. Saat 05.00 sıralarında nöbeti olan diğer Doktor Kaan Erol,(26) doktor odasına girdi. Doktor odasında karşılaşınca Kaan Erol, Yavuz Sümter’e kendisinden az çalıştığını ve az hasta baktığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede doktor odasında kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Erol’a defalarca sapladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca ilk müdahale yapılarak Şişli Etfal Hastanesine götürüldü ancak kurtarılamadı. Doktor Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
40 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ!
Polisin yaptığı araştırmaya göre, Sümter hastanede devrecilik yapıldığını öne sürüyor ve istifa etmeyi düşünüyordu. Daha sonra ise bu fikrinden vazgeçerek çalışmaya devam etmişti. Olay saatinde de Erol, Sümter’i kendisinden az çalıştığı ve az baktığı yönünde suçladı. Bu suçlamayla birlikte kavga başladı ve cinayet gerçekleşti. Yavuz Sümter'in Kaan Erol'u çoğu kalp bölgesine olmak üzere 40 bıçak darbesiyle öldürdüğü öğrenildi.
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