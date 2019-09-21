İstanbul'da 4 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni belli oldu
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Veysel Aydın'ın cinayetleri dün gece işlediği ortaya çıktı. Kocaeli'de yakalana şüphelinin ailesini, aralarında yaşanan kredi ödeme tartışması sonucu katlettiği öğrenildi.
ARNAVUTKÖY'E gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.
CİNAYETLER GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI
Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı.
KULLANDIĞI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI
Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin cesetlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yapacağı incelemelerden sonra morga kaldırıldığı öğrenildi
AİLESİNİ KREDİ ÖDEME TARTIŞMASI YÜZÜNDEN KATLETMİŞ
Soruşturma kapsamında Veysel Aydın isimli şüpheli, kaçtığı Kocaeli'de İstanbul Cinayet Büro Ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelinin ailesini, aralarında yaşanan kredi ödeme tartışması sonucu katlettiği öğrenildi.
"ŞOK BİR OLAY BU"
Hayatını kaybeden Abdülkadir Açıkalın'ın mahalleden arkadaşı Mehmet Aluç, "Beş, altı senelik komşumuzdu. İyi bir arkadaşımızdı. Az önce haberim oldu. Şok bir olay bu, çok üzüldük, arkadaşımızdı. Beş vakit namazında niyazında biriydi. Çok temiz bir arkadaşımızdı. Belediyede çalışıyordu, operatördü. İki gün önce yolda karşılaştık, espiri yaptık. Allah rahmet eylesin" dedi.
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