İstanbul Adliyesi'nde sapık katip alarmı! Gözaltına alınarak tutuklandı
İstanbul Adalet Sarayı'nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan katip, avukatın şikayetçi olması sonucu tutuklandı.
İSTANBUL Adalet Sarayı'nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını cep telefonuyla çeken sapık katip yakayı ele verdi. Gözaltına alınan sapık mahkeme tarafından tutuklandı.
"ETEĞİNİZİN ALTINDAN FOTOĞRAF ÇEKTİ"
Olay, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 16 Ekim tarihinde gerçekleşti. İddialara göre, avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen S.M.S., cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören bir kişi avukat B.Ö.'ye giderek, "Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti" dedi. Avukat B.Ö., bunun üzerine adliye içindeki polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
"SUÇUNU İTİRAF ETTİ"
Adliye polisinin olaya ilişkin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyedeki sulh hukuk mahkemelerinde görevli S.M.S. olduğu tespit edildi. Tespitin yapılmasının ardından gözaltına alınan katip S.M.S. savcılığa teslim edildi. Görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyen katip, çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklandı
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