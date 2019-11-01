İşadamına lüks aracında silahlı saldırı! Son anda kurtuldu
Avcılar'da işadamı Turgay Çolakoğlu, lüks aracı ile iş yerinden çıktıktan sonra kendisini takip eden motosikletli kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. İşadamı hafif yaralanırken, saldırıdan kapısını açık gördüğü üniversite binasına girerek kurtuldu.
İŞ insanı Turgay Çolakoğlu'na, İstanbul Avcılar'da kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. İş insanı kapısını açık gördüğü üniversite binasına girerek kurtuldu.Olay, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. D-100 bağlantı karayolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne giden 34 TV 3313 plakalı lüks cipi ile gelen Turgay Çolakoğlu'nu takip eden bir motosikletli kişi tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı.
BARİYERİ AÇIK ÜNİVERSİTEYE GİREREK SALDIRIDAN KURTULDU
Saldırganı fark eden tekstilci olduğu belirtilen işadamı gaza basarak uzaklaşmak istedi. Bariyerleri açık olan özel bir üniversitenin kampüsüne giren işadamı kırılan araç camlarından hafif yaralandı. Yaralı işadamı çağrılan 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. En az 6 el ateş açan saldırgan kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırıya ilişkin çalışma başlattı.
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