İş adamının fabrikada sır intiharı
Gaziantep’in Araban ilçesinde iş adamı İbrahim Karademir, kendisine ait çırçır ve pres fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti.
EDİNİLEN bilgiye göre, eski ANAP İlçe Başkanı ve iş adamı İ.K., Araban - Besni karayolunda bulunan kendisine ait çırçır ve pres fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti. Akşam eve gecikmesi üzerine telefonla babasını arayan H.İ.K., telefona cevap alamayınca fabrikaya gittiğinde babasının bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu gördü. Odadan ses gelmeyince çalışanların da yardımıyla kapıyı açan H.İ.K., babasını kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İ.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 çocuk babası iş adamı İ.K.'nın cenazesi olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ön incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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