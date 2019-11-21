İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörünün feci sonu
Samsun'da evinin balkonundan düşen Prof. Dr. Emine C., hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen profesörün ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'DA 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Prof. Dr. Emine C. (52), hayatını kaybetti. İntihar notu bıraktığı öne sürülen Prof. Dr. Emine C.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
KOMŞULARI HABER VERDİ
Olay, saat 09.30 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. İşe gitmek üzere apartmandan çıkan M.O.A., düşme sesi duyması üzerine apartmanın bahçesine yöneldi. 4'üncü katta oturan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde görevli komşusu Prof. Dr. Emine C.'yi yerde hareketsiz yatarken gören M.O.A. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Prof. Dr. Emine C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Prof. Dr. Emine C.'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
İNTİHAR NOTU BIRAKTIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR
Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen, intihar notu bıraktığı öne sürülen Emine C.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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