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İntihar etmek isteyen kadın yoldan geçen adamın üstüne düştü

İstanbul Zeytinburnu'nda apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, yoldan geçen bir adamın üzerine düştü.

GENEL 19.10.2019, 18:19
İntihar etmek isteyen kadın yoldan geçen adamın üstüne düştü
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YEŞİLTEPE Mahallesi'nde gerçekleşen olayda kadın ağır olmak üzere her iki kişi de yaralandı.Yaralılar, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

#İstanbul #zeytinburnu #İntihar
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