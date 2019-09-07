İnternetten tanıştığı adamı eve çağıran kadın, kabusu yaşattı

MANİSA'DA bir adam, internetten tanışarak duygusal bağ kurduğu kadının sözde akrabaları ve arkadaşları tarafından darp edildikten sonra çıplak fotoğrafları çekilerek tehdit edildi. Mağdur şahıstan çıplak fotoğrafları karşılığında 150-200 bin TL civarında para isteyen ve çete oldukları öğrenilen kadın ve beraberindeki şüpheliler polis tarafından yakalandı.

BASKIN SÜSÜ VERDİLER

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz 29 Ağustos günü Şehzadeler ilçesi İbrahim Çelebi Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki günü birlik evde meydana geldi. İnternet üzerinden maddi durumu iyi olan kişileri tespit ederek, kurdukları tuzaklarla şantaj yapan bir çetenin üyesi olduğu öğrenilen Emel K. isimli bir kadın, sosyal medyadan Ö.K. isimli adamla tanıştı. Ö.K. ile duygusal bağ kurarak bir müddet arkadaşlık yaptıktan sonra günübirlik evde buluşmaya ikna eden Emel K. evin adresini çete üyelerine de bildirdi. Evde birlikte olacakları sırada planlı bir şekilde baskın süsü veren çete üyeleri, kendilerini Emel K.'nin akrabası ve arkadaşları olarak tanıtarak, Ö.K.'yi darp etti ve arkasından çıplak fotoğraflarını çekti.

PARA ÇEKMESİ SIRASINDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Bir süre sonra çete üyelerinin kendisinden çıplak fotoğrafları karşılığında 150-200 bin TL arasında para istemesi üzerine Ö.K. durumu polise haber verdi. İhbar üzerine soruşturma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etti. Emniyet ekipleri, Ö.K.'nin bankadan para çekmesi sırasında düzenlediği operasyonla çete üyeleri, Emel K., A.K, İ.U., S.G., O.Y., Ü.Y. isimli şahısları yakaladı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. O.Y. ve Ü.Y. isimli şahıslar savcılık tarafından serbest bırakılırken, Emel K., A.K., İ.U., S.G. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.