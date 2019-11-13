İnsanlık ölmüş dedirten olay! Tırmanarak baktıkları yerde acı var
Kayseri'de insanlık ölmüş dedirten bir olay yaşandı. Meraklı vatandaşlar, 11. kattan düşen kadın hayatını kaybeden kadının cesedini görmek için apartman demirlerine tırmandı.
KAYSERİ'NİN Melikgazi ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi İyilik sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.E., 11. katın penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan A.E.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. A.E.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
MERAKLI VATANDAŞLAR PES DEDİRTTİ
Öte yandan polis ekipleri çevrede inceleme yaparken meraklı vatandaşlar ise çalışmaları incelemek için birbiriyle yarıştı. Toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşlar, cesedi görebilmek için polisin tüm uyarılarına rağmen apartman demirlerine tırmandı.
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