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İnsanlık ölmüş! 86 yaşındaki öz babasını bu hale getirdi

Sinop'ta 86 yaşındaki adam, şiddet gördüğü oğlundan kurtulmak için camdan atlayarak evden kaçtı. Babasını satırla döven zanlı, kısa sürede yakalanarak cezaevine götürüldü.

GENEL 19.09.2019, 15:11
İnsanlık ölmüş! 86 yaşındaki öz babasını bu hale getirdi
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SİNOP'un Durağan ilçesinde babası Cemal Canlı'yı (86) satırla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Canlı (51) tutuklandı. Olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Canlı, ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu Süleyman Canlı, tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli Süleyman Canlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Süleyman Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLI ADAM CAMDAN ATLAYARAK EVDEN KAÇMIŞ

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Canlı, "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım. Benim artık öyle bir oğlum yok" dedi.

#Sinop #Cemal Canlı #Süleyman Canlı
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