İmamoğlu'ndan Yıldırım'a ortak yayın çağrısı: Eğer konu ikimiz isek ben hazırım

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi'nin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:

- Gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok. Uzun sayfalar dolusu kararın ahtırlattığı şey şu, edebiyat dersine hazırlanmadığım zaman kompozisyondan sınava tabi isek, bir konuyu yazar dururduk 3 sayfa, 4 sayfa. Konuya hazırsanız 1 paragraf yazardık, o eli öpülesi öğretmenlerimiz 10 verirdi. Beklentilerimizi büyütmüş değildik. Toplumun hiçbir kesiminde şaşkınlık yaratmadı.

- 250 sayfalık raporun ilk 12 sayfası AK Parti'nin itiraz dilekçesinin özeti. Bu şekilde sayfa dolduruluyor. 38 sayfa da karşı oy kullananların yazıları var. geriye 12 sayfa kalıyor. 17 günde 12 sayfalık bir rapor düzenlenmiş içerisinde hiçbir şey yok.

- 108 sandıkta tezgah var diyorlar. 754 sandıkta kamu görevlileri yokmuş. Sadece çetelelerde eksik 9 sandık 754'ün içinde. Komedi ayıp yazık günah. Bunların skeçleri yazılacak.

'HERKES KONUŞSUN, GÖZÜNÜZ KORKMASIN'

- Gözünüz korkmasın. Konuştukça konuşun. Herkes konuşsun. Bu ülkenin insanları bazen konuşmazsa anlayın ki ağırlığındandır. Mağrurdur. Toplumun her kesiminin konuşmasını istiyorum. O kadar çok konuşun ki o bir avuç insanın sesi hiç duyulmasın.

- Bu bizim için bir sorumluluk anıdır. Ama asla ve asla moralimizi bozmamalıyız.

- Gülümsemekten keyif alıyorum. Bu memleketin morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, moralle çok daha fazla şeyi başaracağını düşünüyorum.

- Belediye Meclisi’ni canlı yayına açtığımızda insanlar uzun yıllar sonra ilk kez, ‘bizimmiş bu belediye’ dediler. ‘Çoğunlukta değilsiniz’ dediler. Ben de göreceksiniz dedim. Ben olmasam da gördünüz, her şeyi geçirdiler. Kürsüde ben oturmasam da gölgemiz yetti.

'UZUN ZAMANDIR BELEDİYE BAŞKANI YOK, O DA GELDİ'

- Şeffaflık adil bir İstanbul. Nimetlerini kent halkına yaygınlaştıran, kimseyi ayırt etmeyen yeşil bir İstanbul. Bunları hepsi İstanbul'da var. Uzun zamandır belediye başkanı yok o da geldi.

- Ubeydullah dedemizin dediği gibi, ziyaretimizde, 'Emanetimizi aldılar, sana teslim ettiğimiz emanetimizi çaldılar' dedi. Türkiye herhangi bir Ortadoğu ülkesi değildir. Bütün dünya bilsin ki biz demokrasi ile buluşacağız.

- Bu herhangi bir seçim değil. Rehavet yok. Sıfır hata ile bu süreci bitireceğiz.

'CNN TÜRK KATILDIĞIM PROGRAMI ÇEKEN KAMERAMANLARI İŞTEN ÇIKARMIŞLAR'

- İnşallah doğru değildir. CNNTÜRK'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine, benim verilerimi yakın çekim aldıkları için son verildiğini duydum. Eğer bunu CNNTürk birkaç gün içerisinde yalanlamazsa, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var?

- Adamlar 18 günde yaptıklarımızı çekemiyor onları kopyalıyorlar. Bu kardeşinizin 1800 günde ürettiklerini görseler çatlarlar herhalde.

- O kadar tükenmişler ki, 'çaldılar' dediler. Sayın cumhurbaşkanı çaldılar diyor, eski başbakan çaldılar diyor. Kim kardeşim kim çaldı? Siyaseten söylenmiş söz demiş. Hırsızlık dünyanın en kötü işi. Ne olursa ama bu. Bir insanın hakkını, emeğini, geleceğini çalmak. Siz diyorsunuz ki bu lafı siyaseten söyledim. Bu kadar basit değil bu iş. 250 sayfalık bu hikayede çaldılar yok.

'18 GÜNDE BİZE YAKIN ÇALIŞANLARIN BÜYÜK KISMINI SULTANBEYLİ'YE SÜRMÜŞLER'

- 18 gün görev yaptık. Orada daha önce çalışan aynı insanlar bize hizmet ettiler. Öğrendik ki bize yakın çalışanların büyük bir kısmı Sultabeyli'ye sürülmüş.

- İBB çalışanları bakacak ki bu adam zorla bizi mitinge götürmüyor. Mitinge götürmek için insanlara hazirun cetveli imzalatmıyor. İnsanlar bakacak ki bize siyasi görev vermiyor. 6 ay sonra zihinlerindeki bütün siyasi önyargıları atacaklar.

YILDIRIM'A ORTAK YAYIN ÇAĞRISI

- Ben hazırım sayın Yıldırım. Eğer konu ikimiz isek ben hazırım. Bir düello için değil, bir medeniyet için bu ülkede 2 insan konuşabiliyormuş'un ispatı için istiyorum. Düello için değil. Keşke kabul etseniz, Türkiye'nin normalleşmesine çok büyük katkı sağlamış olursunuz. Ben bile alkışlarım sizi sayın Yıldırım.

- 12-13 milyar borcu var, bütçesinin yarısı kadar borcu varsa önemli değil demiş, doğru katılıyorum. Ancak sonradan kendisi de düzeltmiş sanıyorum, İBB, 27 milyara doğru giden borcu olan bir kurum haline geldi. İBB'nin bütçe açığı 20 kat artmış 5 yılda. Borçlanma 4.5 kat artmış. Dövizden dolayı 27 milyara gidiyor.

ANNE İMAMOĞLU: BİR DAMLA TERİNİ BİLE HELAL ETMİYORUM

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da seyirciler arasıdaydı. Programın sonunda Uğur Dündar, sahneden inerek Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasının yanına gitti. Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babasının yaptığı konuşma salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasına mikrofon uzatan Uğur Dündar, oğulları hakkında neler düşündüklerini sordu.

Hava İmamoğlu, Uğur Dündar'ın 'Ekrem Bey'i anlatır mısnız?' sorusuna, "Anlatmama gerek yok, nasıl görüyorsanız öyle birisidir. İBB başkanı olacağı aklıma gelmezdi, ben okumadım ev hanımıyım. Ama çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Hakkını yediler. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun babası da, '"Yüzüne karşı onu ilk kez methediyorum, asla yalan söylemez. Siyasete atıldı, ona iki şey söyledim bir sakın hak yeme, iki, asla partizanlık yapma. Asla yalanı dolanı yoktur. Siyaseti yalan konuşmadan nasıl sürdürecek diye düşünüyorum bazen. Hak yemez" ifadelerini kullandı.