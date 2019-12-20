İlkokul öğretmenine taciz suçlaması! Derste gözaltına alındı
Bolu'da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ilkokul öğretmenini hakkında öğrencilerden ikisinin durumu ailelerine anlatması üzerine soruşturma başlatıldı. Öğretmen ders anlattığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.
GENEL 20.12.2019, 12:08
BOLU'NUN Gerede'de bulunan bir ilkokulda 3'üncü sınıfın öğretmenliğini yapan Hidayet A., iddiaya göre, bazı kız ve erkek öğrencilerine cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerden 2'si, durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler, Gerede Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.
DERSTE GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Yapılan soruşturma sonucu Hidayet A., pazartesi günü, okulda derste olduğu sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hidayet A., salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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