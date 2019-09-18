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İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

GENEL 18.09.2019, 13:10
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı
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HATAY'IN Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan iki ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU: 3 ÖLÜ

Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.

#Kavga #Ölü #Yaralı #Hatay
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