İki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
GENEL 03.10.2019, 07:17
BALIKESİR'İN Edremit ilçesi Çardaktepe mevkiinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallede saat 21.30 sıralarında iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda Hasan Nail Çalgı yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı.
OLAYLA İLGİLİ KAÇAN KİŞİ ARANIYOR
Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili S.G. isimli kişinin arandığı öğrenildi.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Aile yakınları ise olay sonrası hastanelere akın etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kurşun kovanı buldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
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