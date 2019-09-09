İğrenç olay! Kendilerini böyle savundular

OLAY, geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde oturan G.U. "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir kendisinden haber alınamadı. Her yerde aranan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gören yüzde 40 zihinsel engelli genç kız iddiaya göre, Kütahya'daki arkadaşlarının yanına gitmek için Çanakkale’de akaryakıt istasyonunda TIR'a bindi. Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde TIR'dan inen genç kız, burada Caner Y. ile tanıştı. İddiaya göre genç kızı bir barakaya götüren Caner Y., cinsel saldırıda bulundu. Caner Y.'nin arkadaşları da G.U. ile ilişkiye girdi. Genç kız, barakanın camından kaçtı. Bir kamyona binen G.U., önce Kütahya'ya ardından trenle Eskişehir'e geldi. Eskişehir Tren Garı'nda polisin durumundan şüphelendiği genç kız, başından geçenleri anlatınca İnegöl Kurşunlu Jandarma Karakolu'na götürüldü.Burada başlatılan soruşturma kapsamında kıza tecavüz eden Caner Y., arkadaşları ve olaya karıştıkları iddia edilen Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. E.G., T.G., İ.A., S.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 10 kişiden Caner Y., Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.G., T.G., İ.A., S.B. ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada haklarında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 5’i tutuklu 10 sanık yeniden hâkim karşısına çıktı. SEGBİS ile tutuklu bulundukları cezaevinden ifade veren tutuklu sanıklar ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarladı. Savunma yapan tutuklu sanıklardan Ali K., suçlamaları kabul etmediğini belirtti. G.U. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen Ali K., "Kendi rızasıyla ilişkiye girdim. Pişmanım. 10 aydır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Ayhan Y. ise kızla birlikte hayvan çiftliğinde kaldığını ancak ilişkiye girmediğini söyledi.

'BENİ TAHRİK ETTİ'

Tutuklu sanık Emir K. da savunmasında, "Ali K., bir kızın 50 TL karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi. Gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de işim olduğunu söyledim. Gelmeyeceğimi söylememe rağmen 3-4 kez telefonla aradı. Son aramada telefona çıkan kız ‘Arkadaşların soruyor geliyor musun?’ dedi. Daha sonra beni görüntülü aradılar ve kız yarı çıplaktı. Ben de 6 bira ve tost alarak çiftliğe gittim. Orada kızla birlikte Ayhan Y. ile Ali K. vardı. Oturduğumuz sırada yanıma gelen kız beni tahrik etti, birlikte olduk. 10 aydır tutukluyum. Mağdurum" dedi.

'HALÜSİNASYON GÖRÜYORUM'

Tutuklu sanık Uğur C. ise 100 TL karşılığında kızla ilişkide bulunduğunu öne sürerek, "4 Temmuz günü kahvelerde konuşuluyordu. Ben de bunu Emir K., isimli arkadaşıma sordum. Daha sonra birlikte kızın kaldığı hayvan çiftliğine gittik. Kız bana burada 100 TL karşılığında eskortluk yaptığını söyledi. Ben de 100 TL vererek ilişkiye girdim" dedi.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan Caner Y. ise psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Sürekli halüsinasyon görüyorum. Beni evime yollayın, ailemle kalayım" dedi. Mahkeme heyeti 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, genç kızın Adli Tıp'tan raporunun gelmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşma 26 Kasım’a erteledi.