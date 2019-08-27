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Son Dakika

İddialar ortalığı karıştırdı... Öldüresiye dövdüler!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

GENEL 27.08.2019, 10:08 Tugay Tönget
İddialar ortalığı karıştırdı... Öldüresiye dövdüler!
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Olay, Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Y.T. isimli şahıs Kent Park'tan geçen bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Bu esnada kızın babası tepki göstererek, kızına sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Y.T.’ye saldırdı.Çevredeki vatandaşlar da Y.T.’yi öldüresiye döverek hastanelik etti.Kent Park'tan geçen Çark Deresi kenarında bilinci kapalı ve baygın halde yerde yatan Y.T.’yi gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
 

#Sakarya #adapazarı
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