Husumet kanlı bitti! Köy muhtarını pompalı tüfekle öldürdü

AMASYA Merkeze bağlı Saraycık Köyü Muhtarı Turan Aktaş daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Saraycık köyünde, traktör üzerinde olan köy muhtarı Turan Aktaş'a (65), S.B. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

AHIRDA SAKLANIRKEN GÖZALTINA ALINDI

S.B'nin bir ahırda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ilk ifadesinde, Aktaş'la daha önceden aralarından yaşanan tartışmanın husumete dönüşmesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli S.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.