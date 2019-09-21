Husumet kanlı bitti! Köy muhtarını pompalı tüfekle öldürdü
Amasya'da köy muhtarı, daha önceden kavgalı olduğu adam tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden muhtarın katil zanlısı, ahırda saklanırken gözaltına alındı.
AMASYA Merkeze bağlı Saraycık Köyü Muhtarı Turan Aktaş daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Saraycık köyünde, traktör üzerinde olan köy muhtarı Turan Aktaş'a (65), S.B. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
AHIRDA SAKLANIRKEN GÖZALTINA ALINDI
S.B'nin bir ahırda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ilk ifadesinde, Aktaş'la daha önceden aralarından yaşanan tartışmanın husumete dönüşmesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli S.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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