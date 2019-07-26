Hrant Dink davasının firari sanığı İzmir'de yakalandı

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 2007 yılında tutuklanan sonrasında serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal İzmir'de yakalandı. Uzundal, Dink'in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hrant Dink davasının firari sanığı İzmir'de yakalandı
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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü Şişli'de yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay ardından yürütülen soruşturma kapsamında aynı yıl içerisinde Tuncay Uzundal, adam öldürmek suçuna iştirak" ve "silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından Uzundal serbest bırakılmıştı.

UZUNDAL'A 15 YIL VE YAKALAMA KARARI

Geçtiğimiz günlerde Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklanmıştı. Kararda Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verilmişti. Kararda ayrıca Tuncay Uzundal hakkında da Dink'in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme, firari olan Uzundal hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılması ardından bugün İzmir'de gözaltına alınan Tuncay Uzundal'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Tuncay Uzundal Hrant Dink'in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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