Henüz 19 yaşındaydı! Babasının kurşunuyla öldü
Bolu Yeniçağa'da oğluyla tartışan 48 yaşındaki adam, 19 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle öldürdü. Tartışmanın neden çıktığı henüz bilinmezken gencin cenazesi morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GENEL 14.12.2019, 08:04
BOLU'NUN Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası Ömer Çolak (48) tarafından av tüfeği ile vurulan Rıza Çolak (19) yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Ömer Çolak ile oğlu Rıza Çolak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
OĞLUNA ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesiyle Ömer Çolak av tüfeği ile oğluna ateş açtı. Rıza Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Ömer Çolak jandarma tarafından gözaltına alındı.
KÖYLÜLER ÇEKİM YAPMAYA İZİN VERMEDİ
Köyde bulunan vatandaşlar ve Çolak ailesinin yakınları gazetecilerin çekim yapmasına izin vermedi. Yaşamını yitiren gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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