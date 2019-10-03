Hemşireden "Kanımı sil" diyen vatandaşa şok tepki: Geber

KIRKLARELİ'NDE kaza geçiren memur çift, kaldırıldıkları devlet hastanesinde görevli hemşire Ayşen P.'nin hakaretlerine maruz kaldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, 28 Eylül'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Adalet Bakanlığı'na bağlı memur olan Ergin Y. ile eşi Gizem Y., Tekirdağ'dan kiraladıkları araçla Kırklareli'nin Demirköy ilçesine geziye gitti. İğneada'ya da gitmek isteyen çift, kaza yaptı. Çift, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SENİN BURADA UŞAĞIN MI VAR?"

İddiaya göre kan alınırken kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica edince Ayşen P., "Senin burada uşağın mı var" dedi. "Sen nasıl böyle konuşuyorsun" sözlerine ise hemşire, "Geber" yanıtını verdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ergin Y.'nin kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikâyet edeceğini söyleyeceğini duyan hemşire bu kez, "S.ktir lan" sözüyle çıkıştı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.