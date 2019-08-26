Hemşire, eşinin öldüğünü kaza yerinde gidince öğrendi!

KAZA, saat 11.45 sıralarında Tacin Mahallesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Onurcan Çelebi'nin kullandığı 68 KL 849 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Onurcan Çelebi, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan İsmail Özgür Giray da yaralandı. Araç içinde sıkışan Giray ile Çelebi'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Küçük çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.