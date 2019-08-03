HDP'li meclis üyeleri, AK Partili meclis üyesinin korumasını darp etti

MARDİN'in Mazıdağ ilçesinde Ağustos ayı meclis toplantısında HDP'li Mazıdağ Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın ve HDP'li meclis üyeleri ile AK Parti 2. sıra Meclis Üyesi Hikmet Erdin'in arasında yaşanan sözlü tartışma Erdin'in korucu olan yakın koruması Ömer Erdin'in darp edilmesi ile karakolda son buldu. Mazıdağ Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasip Çelik HDP'nin sürekli tehdit ve tahriklerinin sürdüğünü ve bu konunun hukuki olarak takipçisi olacaklarını söyledi.İddialara göre Mardin'in Mazıdağ ilçesinde Ağustos ayı Meclis toplantısında HDP'li Mazıdağ Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın kayyum hizmetleri üzerinden eleştirisi ile AK Parti 2. sıra Meclis Üyesi Hikmet Erdin ile başlayan tartışma AK Partili meclis üyesinin resmi koruması ve aynı zamanda koruyucu olan Ömer Erdin'i belediye binası önünde HDP'li meclis üyeleri darp etti. Güvenlik korucusu ve aynı zamanda meclis üyesinin resmi koruması olan Ömer Erdin'in darp edildiği iddiaları üzerine Mazıdağı Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasip Çelik basın açıklaması yağarak saldırıyı kınadı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

AK Partili meclis üyesinin meclis salonunda başlayan ve toplantıyı terk etmesi üzerine başlayan kavganın korucu olan yakın korumasının darp edilmesi üzerine karakolda son bulduğunu aktaran Çelik, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddelerine geçmeden HDP'li belediye meclis üyelerinin AK Parti meclis üyelerine sataşarak "Ne işiniz var burada çıkın gidin" dediğini söyledi. Sataşmalardan dolayı toplantıdan çıkmak isteyen Hikmet Erdin'in yakın koruması Ömer Erdin'in HDP'li meclis üyesi tarafından darp edildiğini söyleyen Çelik, bu durumun kamera kayıtlarında bulunduğunu söyledi. Çelik, "3. kolluk kuvvetleri olarak vatanını, milletini, yurdunu seven biz korucular bu olayın takipçisiyiz ve bunları kınıyoruz. Şiddet yanlısı oldukları için kendi medyasında kendini mağdur göstermeye çalışıyorlar. Darp edilen korucumuzdur. Bu davanın peşindeyiz" diye konuştu.